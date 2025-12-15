Izsákon kormányzati támogatásból 24 tantermes, modern iskola épült

A helyiek büszkék a beruházás által létrejött intézményre és igyekeznek azt a lehető legkorszerűbb módon működtetni, melyben a Dr. Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos ötlete alapján létrejött Mentorhálózat-program is segíti őket.
Innovatív megoldások megosztása, motiváló légkör kialakítása mind a szülők, mind a diákok és a pedagógusok számára, valamint a családbarát szemlélet megvalósítása jelentik a mentorhálózat legfontosabb pilléreit.
A mentoráló iskola nem kész recepteket ad, hanem együtt dolgozik a partner intézmény tanáraival. Bemutatóórákat tartanak, közös projektet terveznek, és segítenek a pedagógiai módszerek megújításában.