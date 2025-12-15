Izsákon kormányzati támogatásból 24 tantermes, modern iskola épült

Innovatív megoldások megosztása, motiváló légkör kialakítása mind a szülők, mind a diákok és a pedagógusok számára, valamint a családbarát szemlélet megvalósítása jelentik a mentorhálózat legfontosabb pilléreit.

A mentoráló iskola nem kész recepteket ad, hanem együtt dolgozik a partner intézmény tanáraival. Bemutatóórákat tartanak, közös projektet terveznek, és segítenek a pedagógiai módszerek megújításában.