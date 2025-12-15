Tizedik alkalommal nyitotta meg kapuit az Adventi Iparmű Szalon

A professzionális, neves szakmai zsűri által meghívott kortárs magyar iparművészek szalonját ikonikus helyszínen, a Budavári Palotanegyed adventi programsorozatának részeként rendezi meg a Rearticon Iparművészeti Egyesület. Az Iparmű Szalon nem pusztán egy kiállítás és vásár, hanem egy különleges közösségi tér is egyben, ahol a látogatók személyesen is megismerhetik a kiállítóművészeket és a műalkotások történeteit. Emellett a budai Várnegyed négy, a szakmájában is különleges alkotójának, pop-up kiállítása és kézműves workshopok várják az érdeklődőket.