Tizedik alkalommal nyitotta meg kapuit az Adventi Iparmű Szalon

Tizedik alkalommal nyitotta meg kapuit az Adventi Iparmű Szalon

Az Adventi Iparmű Szalon ezúttal két adventi hétvégén, december 12-14. és 19-21-én várja a De la Motte-Beer-palotában mindazokat, akik értékálló, egyedi művészeti alkotásokat keresnek maguknak, vagy szeretteiknek.

A professzionális, neves szakmai zsűri által meghívott kortárs magyar iparművészek szalonját ikonikus helyszínen, a Budavári Palotanegyed adventi programsorozatának részeként rendezi meg a Rearticon Iparművészeti Egyesület. Az Iparmű Szalon nem pusztán egy kiállítás és vásár, hanem egy különleges közösségi tér is egyben, ahol a látogatók személyesen is megismerhetik a kiállítóművészeket és a műalkotások történeteit. Emellett a budai Várnegyed négy, a szakmájában is különleges alkotójának, pop-up kiállítása és kézműves workshopok várják az érdeklődőket.

 

 

