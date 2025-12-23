Most fény derül a szakmai titokra - Megtérül a hőszivattyús technológia?

Bár évtizedek óta elérhető technológia a hőszivattyú, Magyarországon az utóbbi néhány évben robbant be a köztudatba, elsősorban a földgázárak emelkedése és az energiahatékonyságot ösztönző állami támogatások hatására. A korszerűtlen fűtési rendszerek hőszivattyúra cserélése növeli a komfortérzetet és az ingatlan értékét is. De kérdés, hogy milyen időtávon térül meg a beruházás és milyen mértékű energiamegtakarítás érhető el a beépítésével.