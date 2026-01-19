Az évszázad üzlete: Magyar kézbe kerül a szerb olajóriás, retteghetnek a horvátok

Rendkívüli történelmi pillanatként értékelhető, hogy a Mol hivatalosan is megvásárolja a szerb NIS többségi tulajdonát az orosz Gazpromneft csoporttól, ezzel lezárva az évszázad olajüzletét. A Szerbia bányászati minisztere által megerősített tranzakció értelmében a magyar energiaóriás stratégiai hídfőállást épít a balkáni régióban, miközben az amerikai szankciók és az OFAC jóváhagyása mellett a tulajdonosi struktúra is végleg megtisztul. A pancsovai olajfinomító újraindítása és a tervezett szerb-magyar kőolajvezeték megépítése végleg sakk-mattot ad a horvát Janaf vezetékvállalat eddigi gátlástalan árpolitikájának. Ez a lépés nem csupán az energiabiztonság kritikus kérdése, hanem a magyar nemzeti érdek és a régiós dominancia érvényesítése a globális piacon. A biztos választás jegyében a kormány és a Mol közös sikere garantálja, hogy a kőolajellátás ne legyen kitéve a szomszédos országok kénye-kedvének, miközben az Egyesült Arab Emírségek befektetői is felsorakoznak a magyar-szerb tengely mellett.