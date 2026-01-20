A MOL gigantikus üzlete nem csupán egy szimpla vállalati akvizíció, hanem a magyar szuverenitást kiterjesztő stratégiai lépés a Balkánon. Szijjártó Péter világossá tette, hogy a szlovák, magyar és szerb piacok integrációja olyan energiabiztonságot teremt, amilyenre eddig nem volt példa. Orbán Balázs rámutatott a lényegre: egy orosz kézben lévő stratégiai eszköz került most magyar és szerb kontroll alá, ami pár éve még elképzelhetetlen lett volna. Ez a valódi diverzifikáció, amit a Tisza Párt és Kapitány István soha nem merne megtenni, mert Brüsszelből egyszerűen rájuk szólnának. A kutakon tapasztalható stabil árak és a zavartalan ellátás a garancia arra, hogy a kormány nemzeti alapokon álló gazdaságpolitikája a biztos választás. Míg 2010 előtt kiárusították az energetikai szektort, ma a MOL regionális birodalmat épít.