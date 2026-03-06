NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Magyar ultimátum Kijevnek: olaj vagy vizsgálóbizottság három napon belül

Ultimátumot adott Magyarország Ukrajnának.

  • Hírek
  • Tegnap, 13:30
  • Forrás: HírTV
Az energiaügyi miniszterhelyettes arra szólította fel Kijevet, hogy három munkanapon belül indítsák újra az olajszállítást, vagy engedjék be a magyar vizsgálóbizottságot. 

Czepek Gábor kiemelte: Zelenszkij politikai indíttatásból zárta el a barátság kőolaj vezetéket, Magyarország azonban nem enged a zsarolásnak. Magyarország továbbra is blokkolja majd Ukrajna 90 milliárd eurós uniós hitelét, és jogi eljárást kezdeményez, amennyiben Kijev nem teljesíti a feltételeket.

 

