„Hülyének nézték őket” – Orbán Viktor elárulta, a brüsszeli elit miként verte át az európai termelőket

A strasbourgi traktoros blokád mögött nem csupán az olcsó import miatti félelem áll, hanem egy sokkal mélyebb árulás érzése. Orbán Viktor miniszterelnök rávilágított arra a „kisegítő szabályra”, amellyel Ursula von der Leyen és a Bizottság megpróbálja kész tények elé állítani Európa élelmiszer-termelőit. Vajon meddig tarthat ki a gazdák dühe a cinikus hatalommal szemben?