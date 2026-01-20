Magyar Péter szerint az életükért küzdő gazdák csak propagandisták

Magyar Péter gőgös stílusa Strasbourg után Brüsszelben is kiverte a biztosítékot, amikor a Tisza Párt elnöke egyszerűen propagandistáknak nevezte a saját megélhetésükért tüntető magyar gazdákat. A „Rém Hír TV” emlegetésével kezdődő sajtótájékoztatón a politikus kifejtette, hogy szerinte a demonstrálók valójában nem is gazdák, csupán közpénzből kitartott statiszták. Miközben a Mercosur-megállapodás miatt a fél kontinens lázad, a pesti messiás szerint egyáltalán nem biztos, hogy a hazai agrárium rosszul jár a dél-amerikai dömpinggel. Dömötör Csaba azonban rávilágított a rideg tényre, miszerint Magyar Péter immár 372 napja mélyen hallgat a mezőgazdasági szakbizottság ülésein. Amíg a főnöke, Manfred Weber gúnyosan oktatja ki a gazdákat a szerződés tartalmáról, addig a Tisza vezére inkább Orbán Viktort hibáztatja minden brüsszeli kudarcért. A korábban saját embereit is csak agyhalottaknak nevező pártelnök most különálló entitásokként hivatkozik képviselőire, miközben a biztos választás számára továbbra is a felelősség elhárítása marad.