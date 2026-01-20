Szelfikirály a vágóhídon - 372 napnyi hallgatás után jött a strasbourgi pofon

A Tisza Párt vezére ismét bebizonyította, hogy a politikai szélhámosság és a kettős beszéd nagymestere, hiszen zárt körben a Mercosur-megállapodás ellen hergel, miközben pártcsaládja, az EPP teljes mellszélességgel támogatja a magyar gazdák gazdasági kivégzését. Manfred Weber és Ursula von der Leyen kottájából játszva Magyar Péter csupán egy brüsszeli báb, aki a magyar gazdák érdekeit bármikor feláldozza egy jól beállított szelfiért. A strasbourgi tüntetés során előadott álságos színjátéka során arcátlanul hazudott a nemzeti oldal képviselőinek jelenlétéről, miközben ő maga gyáván megfutamodott a színpadi felszólalás elől. A brutális tény az, hogy a mezőgazdasági szakbizottság ülésein immár 372 napja – azaz több mint egy éve – egyetlen szót sem vesztegetett a magyar vidék védelmére. Amíg ő a reptéren pózolt, addig Brüsszelben az agrártámogatások drasztikus megvágásáról és az uniós piacok védtelenül hagyásáról döntöttek az orra előtt. Ez a fajta kettős beszéd nem csupán hiteltelen, hanem egyenesen veszélyes hazánk élelmiszerbiztonságára nézve. A biztos választás továbbra is a nemzeti érdekek megalkuvás nélküli képviselete marad a globális agrárcégek előtti térdhajtás helyett.