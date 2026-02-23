4000 milliárd dollárnyi tőke előtt mutatkozik be a magyar delegáció a MIPIM-en

Soha nem látott likviditást vonzhat a magyar gazdaságba a világ egyik legnagyobb ingatlanpiaci vására, a MIPIM, ahol a magyar delegáció idén is képviselteti magát. Székely Ádám, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület alelnöke a Hír TV-ben rávilágított a különbségre a korábbi gazdasági nehézségek és a jelenlegi, történelmi csúcsokat döntő ipari ingatlanberuházások között. A szakértő szerint az ellátási láncok átrendeződése és a gyártás Európába történő visszahozatala Magyarországot az egyik legvonzóbb célponttá tette, különösen az autóipari és logisztikai szektorban.