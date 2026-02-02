Történelmi kifizetés: ennyivel több pénzből gazdálkodhatnak idén az idősek

Február hónapja kiemelt jelentőségű a magyar családok és nyugdíjasok számára, hiszen több olyan kormányzati intézkedés is életbe lép, amely közvetlenül növeli a lakosság rendelkezésére álló jövedelmét. Sebestyén Géza gazdasági szakértő szerint a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetése, az ingyenes készpénzfelvételi limit megduplázása, valamint a rendkívüli rezsitámogatás együttesen stabilizálja a háztartások költségvetését. Míg a bankszektor nem fogadta kitörő örömmel a díjmentes limit emelését, a szakértő hangsúlyozta: az állam fellépése nélkül az egyéni ügyfelek nem tudtak volna ilyen kedvező feltételeket elérni.