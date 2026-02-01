Orbán Viktor világossá tette a hatvani gyűlésen: a Nemzeti Petíció kitöltése most élet-halál kérdés, ha el akarjuk kerülni, hogy a magyar emberek pénzéből finanszírozzuk Zelenszkijék luxusát. A miniszterelnök szerint az ukrán EU-tagság erőltetése gazdasági öngyilkosság, ami a rezsicsökkentés azonnali végét jelentené.

Miközben a kormány a magyar érdekeket védi, addig a Tisza Párt külpolitikai szakértője, Orbán Anita és a Globsec már pezsgőt bontana Kijevben. A brüsszeli tervek szerint az orosz energia kivezetése 2027-re megtörténne, ami brutális áremelkedést hozna, de a kormány ebbe nem megy bele. Orbán Balázs rámutatott: ha nem lépünk közbe, Kijev rezsiszámláját is mi fizetjük majd. A petíció március 23-ig visszaküldhető, és ez az a muníció, amivel a kormányfő megnyerheti a csatát Brüsszelben.