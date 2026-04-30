Napelemes forradalom a válság árnyékában

Az iráni háború rövid idő alatt nemzetközi jelentőségű válsággá vált, amely közvetlenül érinti az energiahordozók kitermelését és szállítását. A harcok és a bizonytalanság felhajtották az olaj-, gáz- és áramárakat, ami globális ellátási zavarokat okoz. A drágulás egyszerre terheli a vállalatokat és a háztartásokat, miközben felgyorsítja az olcsóbb és kiszámíthatóbb energiaforrások keresését.



A konfliktus az európai energiarendszer sérülékenységére is rámutatott, és újra fölerősítette a korábban megindult elmozdulást a helyben előállítható, megújuló energia felé. Ennek látványos jele, hogy rövid idő alatt többszörösére nőtt a napelemes rendszerek iránti kereslet.