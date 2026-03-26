Faültetés és vadmacskamentés, mint egy fontos feladat bolygónk megóvásában

Nem csupán az éves papírfelhasználásnak megfelelő mennyiségű fát, hanem annak kétszeresét tervezi elültetni a Szerencsejáték Zrt. a Pilisi Parkerdővel kötött megállapodás keretében. Első körben idén ősszel mintegy 40 ezer fa ültetéséhez járul hozzá a vállalat a fővárosi és az agglomerációs övezetben, amellyel mintegy 2,5 millió ember jobb életminőségét szolgálja. A program részeként - szintén a Pilisi Parkerdővel együttműködésben - a társaság támogatja a hazai vadmacska fajmegőrzési programot is. A kezdeményezést szimbolikus faültetéssel egybekötött eseményen jelentették be a Hűvösvölgyi Nagyréten.