Ismét nő az olaj ára az újabb összecsapás miatt

Az amerikai Spruance romboló kapitánya figyelmeztette az iráni hajó matrózait, aztán lőni kezdett a hadihajó. A romboló az iráni hajó gépházát vette célba, hogy megállítsa a konténerszállítót. Az amerikai elnök bejegyzésében azt tette közzé, hogy a Spruance lövedékei nagy lyukat ütöttek a hajó oldalán. Az akció éjjel folytatódott, amikor az amerikai tengerészgyalogosok elfoglalták a hajót, a villámgyors támadásban senki nem sérült meg. Az amerikai katonák ezután átvizsgálták a rakományát, őrizetbe vették a legénységet, a hajót lefoglalták. A Touska nevű iráni hajó Malajziából tartott egy blokád alá vont kikötőbe. Donald Trump a hétvégén azt közölte, hogy az Egyesült Államok nem enged a zsarolásnak.

Irán válaszul bejelentette, hogy ismét lezárja a korábban már megnyitott Hormuzi-szorost. Az iráni alelnök úgy nyilatkozott, hogy Washington álláspontja követhetetlen, fenyegető és igazságtalan, mert az iráni olajexportot sújtja. Az iráni Forradalmi Gárda megtorlással fenyegette meg Amerikát, Teheránban pedig több ezren tüntettek Amerika ellen, a demonstrálók a háború elején megölt Hamenei ajatollah fényképeivel vonultak, és azt mondták: nem félnek. Az amerikai alelnök közben ismét Pakisztánba utazott a béketárgyalások újabb fordulójára. Az iráni állami média azonban azt közölte, hogy amíg tart az amerikai blokád, a perzsa állam nem hajlandó tárgyalni.