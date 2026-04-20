Nem találtak jelentős szennyezést az akkumulátorgyárak környezetében

A környezetvédő szervezet márciusban végzett vizsgálatokat, miután az elmúlt időszakban több hír jelent meg az akkumulátorgyártás során használt fémek környezeti kibocsátásáról. A szervezet összesen 10 mintát vizsgált, Gödön, Komáromban, Sóskúton és Tárnokon. A Greenpeace eredményéből kiderült, hogy egyik mintában sem találtak sem határértéket meghaladó, sem egészségügyi szempontból jelentős szennyezést.

Somosi Zoltán, a Klímapolitikai Intézet kutatója nyilatkozott a témában Híradónknak. Komoly politikai színezetet kaptak a Magyarországom működő akkumulátorgyárak az elmúlt hónapokban. A Greenpece jelentése egyfajta nyugvópontot jelenthet? Összehangolhatók a környezetvédelmi és ipari szempontok, illetve a törvényi szabályozásra vagy a társadalmi edukációra kell nagyobb figyelmet helyezni a jövőben?