Balla György: A jövőben nem lehet hatósági ár az üzemanyagokon

Az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 132 igen szavazattal, 35 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta. Kivételes eljárásban tárgyalták és fogadták el tegnap az üzemanyagok védett árának megszüntetését. A kormány azzal érvelt, hogy már több benzinkúton is a megengedett legmagasabb ár alatt van a benzin és gázolaj piaci ára, azért nem indokolt a rendszer fenntartása. Ma a HírTV által meglátogatott benzinkutakon nem ment a védett ár felé az üzemanyagok díja, és a Holtankoljak.hu szerint is átlagosan 580 a benzin és 593 a gázolaj literenkénti ára.

A gazdasági és energetikai miniszter azzal érvelt, hogy egyre javul a befektetői bizalom az országban, és a forint is 15%-al erősödött a választások óta. Kapitány István rámutatott, hogy olyan rendszert akarnak kiépíteni, amely lehetővé teszi a gyors reagálást egy energiaválság során.

A rendeletben viszont van egy jelentős buktató - mutatott rá a Fidesz országgyűlési képviselője. A mostani védett ár csak magyar autókra vonatkozott, ugyanis amikor bárki tankolhatott hatósági áron, az ellátási problémákat okozott. A képviselő felhívta a figyelmet: ez mostantól nem így lesz. Balla György leszögezte, hogy a jövőben lehetetlen lesz egy hatósági árat bevezetni azért, mert a külföldi autósok újra ellátási problémát okoznának. A képviselő rámutatott, hogy a védett ár eltörlésére csak az energialobbitól vagy Brüsszelből érkezhetett utasítás.

Keddtől a piac szabályozza a töltőállomások árait. A témában Grád Ottó, Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára nyilatkozott: