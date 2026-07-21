Hódít a hajlított üveg: hajó, passzívház, műemlék és irodaépület

Ahhoz azonban, hogy egy ívelt üveg tökéletesen illeszkedjen az elképzelt formához, komoly technológiai háttérre van szükség. A Rákosy Glass Közép-Európában is egyedülálló hajlító edzőkemencéjében nagy méretű, kiváló optikai minőségű hajlított üvegek készülnek, amelyekből egészen különleges építészeti megoldások valósíthatók meg. Az elmúlt időszak projektjei jól mutatják, milyen sokféle szerepet kaphat ez az anyag.

Passzívház: amikor a forma és az energiahatékonyság együtt jár

Sokan úgy gondolják, hogy a passzívházaknál kizárólag a műszaki teljesítmény számít. A valóság ennél jóval izgalmasabb.

Egy nemrég megvalósult projektben a Rákosy Glass háromrétegű hajlított hőszigetelő üvegszerkezetet gyártott egy passzívházhoz. Az eredmény egyszerre felel meg a szigorú energetikai követelményeknek és ad karaktert az épületnek. Jó példa arra, hogy az energiahatékonyság nem jelenti azt, hogy le kell mondani az egyedi építészeti formákról.

A passzívházat Nyáry Attila építész tervezte, aki július 25-én, pénteken nyílt nap keretében mutatja be az épületet és az alkalmazott technológiákat az érdeklődők számára. A látogatók a gyakorlatban is megtapasztalhatják, hogyan működnek együtt a korszerű építészeti megoldások és a legújabb épületgépészeti technológiák egy valóban alacsony energiaigényű otthonban. A nyílt napon a Rákosy Glass szakemberei is részt vesznek, és szívesen válaszolnak minden, üveggel kapcsolatos kérdésre. A nyílt napra regisztrálni ezen a linken lehet. (https://nyiltnap.any-architects.com/)

Történelmi környezetben is megállja a helyét

Egészen más kihívást jelentett a budai Várnegyedben található Honvéd Főparancsnokság kupolájának újjáépítése. Miért választották az üveget a kupola építőanyagául? Mert az üvegkupola lehetőséget ad egy kilátó kialakítására: a látogatók a felújított kupola belsejéből páratlan panorámában gyönyörködhetnek.

A kupola esetében a hajlított hőszigetelő üvegeknek egyszerre kellett alkalmazkodniuk egy történelmi épület megjelenéséhez és megfelelniük a mai műszaki elvárásoknak: az építési pontatlanság lehetőségét gyakorlatilag nullára kellett redukálni. Minden egyes üvegelem egyedi méretben és geometriával készült, hiszen ilyen projektnél nincs két egyforma darab.