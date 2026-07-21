Hódít a hajlított üveg: hajó, passzívház, műemlék és irodaépület

Ahhoz azonban, hogy egy ívelt üveg tökéletesen illeszkedjen az elképzelt formához, komoly technológiai háttérre van szükség. A Rákosy Glass Közép-Európában is egyedülálló hajlító edzőkemencéjében nagy méretű, kiváló optikai minőségű hajlított üvegek készülnek, amelyekből egészen különleges építészeti megoldások valósíthatók meg. Az elmúlt időszak projektjei jól mutatják, milyen sokféle szerepet kaphat ez az anyag.
Passzívház: amikor a forma és az energiahatékonyság együtt jár
Sokan úgy gondolják, hogy a passzívházaknál kizárólag a műszaki teljesítmény számít. A valóság ennél jóval izgalmasabb.
Egy nemrég megvalósult projektben a Rákosy Glass háromrétegű hajlított hőszigetelő üvegszerkezetet gyártott egy passzívházhoz. Az eredmény egyszerre felel meg a szigorú energetikai követelményeknek és ad karaktert az épületnek. Jó példa arra, hogy az energiahatékonyság nem jelenti azt, hogy le kell mondani az egyedi építészeti formákról.
A passzívházat Nyáry Attila építész tervezte, aki július 25-én, pénteken nyílt nap keretében mutatja be az épületet és az alkalmazott technológiákat az érdeklődők számára. A látogatók a gyakorlatban is megtapasztalhatják, hogyan működnek együtt a korszerű építészeti megoldások és a legújabb épületgépészeti technológiák egy valóban alacsony energiaigényű otthonban. A nyílt napon a Rákosy Glass szakemberei is részt vesznek, és szívesen válaszolnak minden, üveggel kapcsolatos kérdésre. A nyílt napra regisztrálni ezen a linken lehet. (https://nyiltnap.any-architects.com/)
Történelmi környezetben is megállja a helyét
Egészen más kihívást jelentett a budai Várnegyedben található Honvéd Főparancsnokság kupolájának újjáépítése. Miért választották az üveget a kupola építőanyagául? Mert az üvegkupola lehetőséget ad egy kilátó kialakítására: a látogatók a felújított kupola belsejéből páratlan panorámában gyönyörködhetnek.
A kupola esetében a hajlított hőszigetelő üvegeknek egyszerre kellett alkalmazkodniuk egy történelmi épület megjelenéséhez és megfelelniük a mai műszaki elvárásoknak: az építési pontatlanság lehetőségét gyakorlatilag nullára kellett redukálni. Minden egyes üvegelem egyedi méretben és geometriával készült, hiszen ilyen projektnél nincs két egyforma darab.
Hajlított üveg a Dunán
A hajlított üveg nem csak épületekben jelent látványos megoldást.
A budapesti LAGUNA városnéző sétahajó üvegezése során a Rákosy Glass több mint 136 négyzetméter, összesen 4,3 tonna üveget gyártott és épített be. A hajóra hajlított fix üvegek, tetőüvegek, speciális kormányállásüvegek és nagy méretű, eltolható üvegsorok készültek.
A cél az volt, hogy az utasok minél közvetlenebb kapcsolatba kerüljenek a Dunával és Budapest panorámájával. A nyitható üvegfelületeknek köszönhetően a fedélzet szinte egy hatalmas terasszá alakul.
A háttérben természetesen komoly mérnöki munka zajlott: a sokféle egyedi üvegforma mellett az elkészült elemeket a budapesti rakpartról kellett a vízen álló hajóra daruzni, majd milliméteres pontossággal beépíteni.
A belső terekben is új dimenziót nyit
A hajlított üveg nemcsak kívülről alakítja egy épület karakterét, hanem a belső terek hangulatát is teljesen meg tudja változtatni.
A Richter Központi Irodaházban az épületet átszelő látványlépcső és az átrium köré hajlított üvegkorlátok, valamint hajlított üvegfalak készültek. Az íves üvegfelületek követik az épület organikus vonalvezetését, miközben átengedik a természetes fényt, és könnyed, elegáns térélményt teremtenek.
Ilyenkor az üveg szinte láthatatlanná válik, és éppen ez adja az egyik legnagyobb értékét.
Sokkal több lehetőség, mint elsőre gondolnánk
A hajlított üveg ma már messze nem csak különleges építészeti látványelem. Találkozhatunk vele családi házakban, irodaházakban, és ahogy láttuk, műemléki környezetben vagy akár egy városnéző hajón is.
Természetesen minden projekt más. Más formát, más műszaki megoldást és más gyártási technológiát kíván. Éppen ezért a Rákosy Glassnál minden munka egyedi mérnöki feladatként indul: a megfelelő technológia kiválasztásától és a szükséges sablonok megtervezésétől kezdve egészen a gyártáson és a beépítésen át.
A legfontosabb mégis az, hogy a hajlított üveg ma már nem csupán különleges épületek kiváltsága. A korszerű technológiáknak köszönhetően egyre több olyan projektben jelenik meg, ahol a tervezők nem szeretnének kompromisszumot kötni sem a műszaki teljesítmény, sem a lenyűgöző látvány terén.