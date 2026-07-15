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Az olajárak tovább emelkednek, miközben a harcok a Közel-Keleten egyre hevesebbé válnak

A témáról Tóth Máté nemzetközi- és energiajogász beszélt a Napindítóban.

  • Napindító
  • 3 órája
  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
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A beszélgetésben szó esett még arról is, hogy a Tisza Párt alkotmánymódosítása közjogi pancsermunka - fogalmazott az energiajogász, aki elmondta, hogy az elfogadott Alaptörvény-módosítás súlyos jogi problémákat vet fel.

 

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