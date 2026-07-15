Az olajárak tovább emelkednek, miközben a harcok a Közel-Keleten egyre hevesebbé válnak

A beszélgetésben szó esett még arról is, hogy a Tisza Párt alkotmánymódosítása közjogi pancsermunka - fogalmazott az energiajogász, aki elmondta, hogy az elfogadott Alaptörvény-módosítás súlyos jogi problémákat vet fel.
A témáról Tóth Máté nemzetközi- és energiajogász beszélt a Napindítóban.
A beszélgetésben szó esett még arról is, hogy a Tisza Párt alkotmánymódosítása közjogi pancsermunka - fogalmazott az energiajogász, aki elmondta, hogy az elfogadott Alaptörvény-módosítás súlyos jogi problémákat vet fel.