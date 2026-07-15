Európát emészti a tűz – egyre nagyobb a veszély

Lángoló erdők, kiürített települések és otthonaikért küzdő lakók – Európa több országában is súlyos erdőtüzekkel kezdődött a július. Spanyolországban és Portugáliában több ezer hektár vált a lángok martalékává, Görögországban gyárak semmisültek meg, Franciaországban pedig turisták ezreit kellett biztonságos helyre menekíteni.

A meteorológusok szerint a következő hetekben sem várható jelentős enyhülés Dél-Európában, így a rendkívüli hőség, a száraz növényzet és az erős szél miatt továbbra is magas az újabb erdőtüzek kialakulásának kockázata. A tűzoltók több országban is készenlétben állnak, miközben a hatóságok arra kérik a lakosságot és a turistákat, hogy a legkisebb tűzveszélyes tevékenységet is kerüljék.

