Újra felszínre került a Balaton rejtett szigete

Újra előbukkant a Balaton déli partján a helyiek által Majomszigetnek nevezett homokpad. A látványos jelenség hátterében a tó alacsonyabb vízállása áll, amely különösen egy olyan sekély tónál, mint a Balaton, gyorsan átalakíthatja a part menti területeket. Utánajártunk mennyire természetes folyamat a Balaton vízszintjének ingadozása, és mikor válhat mindez ökológiai problémává?

A Majomsziget valójában egy természetes homokpad, amelynek alakját és kiterjedését folyamatosan változtatja a tó mozgása. A hullámzás és a víz áramlása homokot szállít, majd rak le a meder sekélyebb részein. Ezeket a felhalmozódó üledékformákat turzásoknak nevezik. Magasabb vízállásnál eltűnnek a vízfelszín alatt, alacsonyabb vízállás idején azonban ismét láthatóvá válhatnak.

A Balaton átlagos mélysége mindössze néhány méter, ezért a vízháztartás változásai gyorsan és látványosan megmutatkozhatnak a tó sekély partszakaszain. A vízszint alakulását elsősorban a tóra hulló csapadék, a vízgyűjtő területről érkező vízutánpótlás és a párolgás közötti egyensúly határozza meg. Tartós hőségben a párolgás jelentősen megnőhet, csapadékhiány idején pedig a veszteséget kevesebb természetes utánpótlás ellensúlyozza



