Két órával a katasztrófa előtt érkeztek: anya és lánya tűnt el Nepálban

Megrázó részletek derültek ki a nepáli katasztrófában eltűnt magyarokról. Három magyar állampolgárt, köztük egy anyát és lányát még mindig eltűntként keresnek. A két nő mindössze két órával a katasztrófa előtt érkezett a térségbe egy zarándok-csoporttal.

A külügyminisztérium még csütörtökön arról írt a közösségi médiában, hogy a magyar nagykövetség és a nepáli tiszteletbeli konzul kapcsolatban áll a helyi hatóságokkal. A külügy szerint az sem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is vannak az eltűntek között.

A katasztrófa magyar érintettségével kapcsolatban kerestük Orbán Anita minisztériumát, adásunk kezdetéig azonban nem reagáltak kérdéseinkre.