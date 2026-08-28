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Két órával a katasztrófa előtt érkeztek: anya és lánya tűnt el Nepálban

Három magyar tűnt el.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
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Megrázó részletek derültek ki a nepáli katasztrófában eltűnt magyarokról. Három magyar állampolgárt, köztük egy anyát és lányát még mindig eltűntként keresnek. A két nő mindössze két órával a katasztrófa előtt érkezett a térségbe egy zarándok-csoporttal. 

A külügyminisztérium még csütörtökön arról írt a közösségi médiában, hogy a magyar nagykövetség és a nepáli tiszteletbeli konzul kapcsolatban áll a helyi hatóságokkal. A külügy szerint az sem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is vannak az eltűntek között.

A katasztrófa magyar érintettségével kapcsolatban kerestük Orbán Anita minisztériumát, adásunk kezdetéig azonban nem reagáltak kérdéseinkre.

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