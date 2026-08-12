17 éves mélyponton az európai gáztárolók töltöttsége

Míg az uniós átlagot a jóval kisebb kapacitású tagállamok is lefelé húzzák, Magyarország a nagy kapacitású tárolóinak és a hosszú távú orosz szerződéseinek köszönhetően jelenleg biztonságban van — a hazai töltöttség a hétvégére eléri a 65 százalékot, ami 4–5 hónapra még teljes leállás esetén is fedezné a lakossági és ipari igényeket. Tóth Máté ugyanakkor figyelmeztet: az Európai Unióról való orosz gázleválási folyamat miatt 2027-től jogilag is ellehetetlenülnek a hosszú távú szerződések. A globális piacon ráadásul a Hormuzi-szoros szinte teljesen leállt LNG-szállítmányai és az elhúzódó közel-keleti konfliktusok tovább fokozzák az ellátási nyomást, így a gázárak emelkedése közvetve a magyar piacon is éreztetheti a hatását.