Palóc André: Miközben 480 forintos benzinárat követeltek, már 636 forintba kerül a benzin

A kormány nem foglalkozik azzal, hogy csökkentse az üzemanyagárakat - jelentette ki Palóc André Híradónknak.

A Fidesz országgyűlési képviselője elmondta: miközben Magyar Péter a választási kampány alatt 480 forintos benzinárat követelt az Orbán-kormánytól, addig a benzin literenként átlagosan 636, a gázolaj pedig 709 forintra emelkedett, mióta a Tisza átvette az ország irányítását.

A Holtankoljak.hu keddi adatai szerint a benzin literenként átlagosan 636, a gázolaj pedig 709 forint. A korábban meghatározott, azóta megszüntetett védett árhoz képest ez a benzin esetében 41, a gázolajnál pedig 94 forintos többletet jelent literenként. Egy 50 literes tankolásnál ez már több ezer forintos különbség.