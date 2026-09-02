Magyar Péter korábbi ígéretei ellenére szeptembertől csak a vényköteles gyógyszerek áfája csökkent

Bár a választási kampányban még azt ígérte Magyar Péter, hogy az összes gyógyszer áfáját lecsökkenti majd a Tisza-kormány, szeptember 1-jével azonban csak a vényköteles készítmények áfáját törölte el a kabinet. A gyógyszerek áfacsökkentésének kérdését egyébként Magyar Péter annyira fontosnak tartotta, hogy még a tiszás Nemzet Hangja kérdőíven is feltüntette, ráadásul rögtön 2. kérdésként.

Magyarországon eddig minden vényköteles gyógyszer 5%-os áfakulcs alá esett, függetlenül attól, hogy támogatja-e a társadalombiztosítás. A Fidesz országgyűlési képviselője pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt a gyógyszerek áfacsökkentésében sem azt valósította meg, amit korábban megígért. Takács Péternek egy Facebook-posztja alatt többen arról számoltak be, hogy a nem vényköteles gyógyszerek árai viszont már augusztusban megemelkedtek. A képviselő ezzel összefüggésben azt mondta, hogy a nagy kampányígéretből a végén összességében nemhogy csökkenés, de áremelés lesz a gyógyszerpiacon.