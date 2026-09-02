Mi lesz így a Paks II.-vel? Hónapok óta nem tárgyal a kormány Moszkvával

Bár korábban Paks II. finanszírozásának felülvizsgálatát szorgalmazták, a módosított költségvetésben mégis egy nagyobb összeget különített a beruházásra a Tisza kabinet. A Világgazdasági újságírója rámutatott: ez kettős beszéd, azt lehet látni, hogy folytatni akarják az építkezést, azonban a kormányzati kommunikációból nem egyértelmű, hogy mi lesz a beruházással. A híradónk által megkérdezett energiajogász pedig rámutatott: aggasztó, hogy három és fél hónapja nem tárgyalt az oroszokkal a külügyminiszter energiakérdésekről.

Az energiajogász hozzátette: már késésben van a külügyminisztérium, ugyanis három és fél hónapja nem jelentkeztek be az oroszoknál, mikor az lenne a dolguk, hogy kíméletlenül a magyar érdekeket képviseljék mindenhol.