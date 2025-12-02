A Fehér Ház nagyon optimista az Ukrajnával kapcsolatos megállapodás esélyeit illetően

A Fekete-tengeren a orosz fantomflotta olajszállító hajói ellen elkövetett támadások után Recep Tayyip Erdogan „aggasztó eszkalációt” emlegetett

Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfőn „aggasztó eszkalációt” jelentett be az Ukrajna által vállalt dróncsapások után, amelyek pénteken és szombaton két orosz fantomflotta tartályhajót értek a Fekete-tengeren, a török partok közelében.

„Semmilyen körülmények között nem fogadhatjuk el ezeket a támadásokat, amelyek veszélyeztetik a hajózás biztonságát, a környezetet és az életet a kizárólagos gazdasági övezetünkben” – hangsúlyozta az államfő a Moszkva által a nyugati szankciók kijátszására használt hajók elleni támadások után.