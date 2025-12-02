A mai napon leáll a pancsovai olajfinomító, válságos napok jönnek Szerbiában

Mától teljesen leáll a pancsovai olajfinomító Szerbiában. A többségi tulajdonos továbbra is a Gazpromnyeft orosz olajipari vállalat, amelyre az Egyesült Államok szankciókat vetett ki. Szerbia ugyanis - Magyarországgal ellentétben - nem kapott mentességet Washingtontól.

Alexandar Vučić elismerte, hogy ha nem változik az amerikai álláspont, akkor Szerbiának alternatív utakat kell találnia a kőolaj beszerzésére, részleteket azonban nem közölt. A szerb államfő ma összeül az energetikai szektor vezetőivel. Az állam el kell döntse: hogyan reagáljon a kialakult üzemanyag-ellátási gondokra. A pancsovai finomító lehetséges vevői között szerepel a MOL magyar olajcég is. A miniszterelnök leszögezte: hazánk készen áll, hogy segítséget nyújtson Szerbiának.