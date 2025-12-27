A NATO széthullása: A mohóság ára

A történelem számos példával szolgál arra, hogyan omlanak össze a túlterjeszkedő birodalmak, és könnyen lehet, hogy a NATO széthullása is pontosan ebben a hibában gyökerezik majd. A meggondolatlan keleti bővítés erőltetése ugyanis nem acélosabbá teszi, hanem belülről feszíti szét a rendszert, miközben a katonai szövetség alapvető védelmi funkciója helyett egy kontrollvesztett politikai gépezetté silányul. Az ukrán csatlakozás kockázata már rég nem elméleti vita tárgya, hanem a tagállamok közötti geopolitikai feszültség elsődleges forrása, amely kíméletlenül felszínre hozza a mélyben húzódó belső ellentétek sorát a józan realisták és a háborús héják között.