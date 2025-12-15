Az ír kormány az uniós migrációs paktumhoz igazítja az ország bevándorláspolitikáját

Jim O’Callaghan igazság-, bel- és bevándorlásügyi miniszter hangsúlyozta, hogy bár a bevándorlás pozitív jelenség, az érkezők erősen növekvő számával sem a közszolgáltatások, sem az infrastruktúra nem tud lépést tartani. Az ír statisztikai hivatal nyilvántartása szerint 2024-ben a lakosságszám egy év alatt 1,6%-kal 5,46 millióra nőtt, a növekedés mértéke így hétszerese az uniós átlagnak. Ebből csupán 18 600 fő eredt természetes népszaporulatból, a többi a nettó bevándorlás eredménye.