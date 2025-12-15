Óvatosan a karácsonyi fotókkal, veszélybe sodorhatjuk a gyermekeket

A legfrissebb felmérések szerint alig negyedóra elég ahhoz, hogy a gyerekekről online megosztott képek a dark weben kössenek ki. Egyetlen fotó a közösségi médiában tökéletes alapot adhat valósághű hamisított képekhez, deepfake videókhoz vagy akár személyiséglopáshoz is, amelyek később zaklatásra, zsarolásra és más visszaélésekre is felhasználhatók. A szülők természetesen nem rossz szándékkal cselekszenek – sokszor mégsem veszik észre, hogy olyan digitális „örökséget” hoznak létre, amely gyermekük jövőjét negatívan befolyásolhatja.