DPK Mohácson: A béke hangja elnyomja a brüsszeli zajt

Mohács ma a béke fővárosa lesz, ahol a józan ész diktál a káosszal szemben. A DPK rendezvényén Orbán Viktor miniszterelnök teszi világossá a jövőt mindenki számára. Kocsis Máté frakcióvezető is csatlakozik a Háborúellenes Gyűlés szónokaihoz, hogy elmondja az igazságot. A Hír TV élőben közvetíti az eseményt 10:30-tól, így mindenki a béke pártján érezheti magát a képernyők előtt. A baloldal közben a fotelből szakérti a háborút. Ők fegyvert küldenének, mi békét viszünk. Győr, Nyíregyháza és Kecskemét után most délen zeng a békevágy. Mohács történelmi lecke mindannyiunknak. Megtanultuk már, mi a gyengeség és a széthúzás ára. Most az erő nyelvén beszélünk. Nem kérünk a brüsszeli őrületből. Nem kérünk a fegyverropogásból és a dollárbaloldal terveiből. A magyarok többsége békét akar, és ezt ma meg is mutatják. Legyen részese ön is a legnagyobb civil összefogásnak!

Tartsanak velünk a Hír TV felületein, és mutassuk meg, hogy nem vagyunk egyedül!