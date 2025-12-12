A NATO-főtitkár szerint olyan háború fenyeget, mint amilyet nagyapáink éltek át

A szervezet főtitkára, Mark Rutte egyenesen azt állította: a katonai szövetségnek fel kell készülnie egy, a nagyszüleink idejére emlékeztető konfliktusra.

A konfliktus a kapunkban áll. Oroszország visszahozta a háborút Európába, és nekünk fel kell készülnünk egy olyan léptékű háborúra, mint amelyet nagyszüleink vagy dédszüleink szenvedtek el. Olyan konfliktust képzeljenek el, amely minden otthonba, minden munkahelyre elér. Pusztítás, tömeges mozgósítás, milliók kényszerülnek lakóhelyük elhagyására. Széles körű szenvedés és rendkívüli veszteségek. Szörnyű gondolat, de ha teljesítjük a vállalásainkat, ez egy olyan tragédia, amelyet megelőzhetünk." - jelentette ki a NATO-főtitkár, aki szerint Oroszország akár öt éven belül is katonai akciót indíthat a NATO ellen.

Mark Rutte arra szólított a fel a szövetséges országokat, hogy növeljék a védelmi költségeiket és a hadiipari kapacitásaikat.