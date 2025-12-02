Diplomáciai nagyüzem zajlott hétfőn Párizsban. Volodimir Zelenszkij órákon keresztül tárgyalt a Hajlandók Koalíciójának egyik vezetőjével, Emmanuel Macronnal. Később többek közt a brit miniszterelnökkel és Donald Trump különmegbízottjával, Steve Witkoffal is egyeztetettet a béketerv pontjairól.

Donald Trump viszont leszögezte, hogy az ukrán korrupciós ügy nem segít a folyamatokon. Mint ismert, Genfbe az ügy egyik főszereplőjét, Andrij Jermakot küldte tárgyalni Volodimir Zelenszkij, aki azóta lemondott hivataláról. Az amerikai elnök különmegbízottja ma találkozik Vlagyimir Putyinnal, azonban Steve Witkoff feltehetően nem tud egy kész csomagot bemutatni az orosz elnöknek.