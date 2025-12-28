„Európa 20 éven belül felismerhetetlen lesz” – Brutális látleletet adott az új amerikai stratégia

A dokumentum alapjaiban rengeti meg a hidegháború utáni világrendet, kimondva, hogy az USA a liberális világrend terjesztése helyett saját nemzetállami érdekeire és a nyugati félteke védelmére összpontosít, miközben Európát a „civilizációs eltűnés” kockázatára figyelmezteti.

Az adás központi témája az a paradigmaváltás, amely az új amerikai stratégiai dokumentumból olvasható ki. A szakértők szerint Washington felhagy a „világcsendőr” szerepével, és a „szabályokon alapuló világrend” helyett egy tranzakciós, realista alapú geopolitikára vált.