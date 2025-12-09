Géppisztolyos karácsony Olaszországban: a jubileum biztonsági kockázata

Amíg mi békésen gyújtjuk meg az adventi gyertyákat, addig Rómában a hatóságok fegyverrel vigyázzák az ünnepet. Az Örök Város nem csupán a zarándokoktól, hanem a rendőröktől is zsúfolt: a jubileumi szentév és a karácsony örömét a terrorfenyegetettség sötét árnyéka vetíti vissza.
A keresztény világ szívében, Olaszország területén a hit ünnepe idén a félelemmel vegyül, hiszen a jubileumi szentév eseményei és a fokozódó terrorveszély soha nem látott készültséget követelnek meg. A hatóságok rendkívüli biztonsági jelenlét mellett, állig felfegyverkezve próbálják garantálni az Örök Város látogatói testi épségét, miközben a karácsonyi időszak biztonsága érdekében páncélozott járművek és járőrök lepik el a történelmi tereket.