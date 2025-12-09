Géppisztolyos karácsony Olaszországban: a jubileum biztonsági kockázata

Amíg mi békésen gyújtjuk meg az adventi gyertyákat, addig Rómában a hatóságok fegyverrel vigyázzák az ünnepet. Az Örök Város nem csupán a zarándokoktól, hanem a rendőröktől is zsúfolt: a jubileumi szentév és a karácsony örömét a terrorfenyegetettség sötét árnyéka vetíti vissza.