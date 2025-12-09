Főbb témák:

-Hatalmas az amerikai nyomás Zelenszkijen, de Európának „sok aduász van a tarsolyában”, állítja Macron

-Megváltoznak a szövetségek: Brüsszel és Washington már nem osztja a közös világnézetet" az Európai Tanács elnöke szerint

-Amiről nem szóltak a sajtóhírek: a kínai külügyminiszter is Moszkvába érkezett az amerikai delegáció tárgyalása idején