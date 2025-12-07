Magyar siker Stockholmban: Krasznahorkai László Nobel-díjat vesz át

A svéd fővárosban minden szem a magyar kultúrára szegeződik, hiszen Krasznahorkai László hamarosan átveszi a legnagyobb elismerést. Az idei irodalmi Nobel-díj átadásánál XVI. Károly Gusztáv svéd király személyesen gratulál majd a szerzőnek, az eseményekről pedig Bugnyár Zoltán tudósítónk számol be a helyszínről. A bizottság indoklása szerint a lenyűgöző és látnoki életmű tette méltóvá az írót a díjra, amely nem csupán egyéni érdem, hanem hatalmas magyar irodalmi siker is egyben. A stockholmi díjátadó ünnepség előtti programsorozat már a hétvégén elkezdődött, a fokozódó izgalom pedig ma délután, az író előadásával éri el tetőpontját.