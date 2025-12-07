Visszatért a Jedi! Az "égő fáklya néni" újra lecsap, reszkess kormány!

A politikai elemzők eddig csak találgattak, de Deák Dániel most lerántotta a leplet a nagy visszatérésről. Előkerült az az ikonikus alak, aki nélkül egyetlen baloldali tüntetés sem az igazi: az égő fáklya néni. A művésznő ismét bebizonyította, hogy a dráma él, a fáklya (metaforikusan) ég, a józan ész pedig... nos, az valahol máshol jár. Aki azt hitte, hogy a Tisza Párt a fő veszélyforrás, az most gondolja újra: megérkezett a két lábon járó hőerőmű, az ellenzéki Jeanne d'Arc, hogy egyetlen drámai monológban egyesítse a Shakespeare-i tragédiát és a falunapi sörsátor hangulatát. Rettegj, Karmelita, a fáklya fénye mindent bevilágít!