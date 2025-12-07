Adóemelés vagy stabilitás? Parázs vita a stúdióban

A ma esti vitában a Csörte vendégei kíméletlen őszinteséggel elemzik a helyzetet, hiszen a levegőben lógó baloldali megszorítócsomag nem csupán politikai riogatás, hanem a magyar vállalkozások rémálma. A stúdióban ütköző érvek mentén világossá válik, hogy a drasztikus adóemelés veszélye nem elméleti, hanem gyakorlati fenyegetés, éppen ezért a kormányzati cselekvés fókuszában a gazdasági stabilitás megőrzése és a családok biztonságát garantáló munkahelyek védelme áll, szemben az ellenzéki kísérletezéssel.