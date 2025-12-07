Kukacos csokimikulás: botrány a Tisza Párt jelöltjének városában

A szeretet ünnepe rémálommá vált Hajdúböszörményben, ahol az önkormányzat ajándéka kukacos csokoládé volt. Miközben a szülők dühösek, a szálak a Tisza Párt jelöltjéhez és egy kétes múltú cégvezetőhöz vezetnek.
A felháborodás hullámai nem csitulnak, miután a kukacos csokimikulás lett az idei ünnep szomorú jelképe Hajdúböszörmény nevelési intézményeiben, amiért a politikai és erkölcsi felelősség Göröghné Bocskai Éva polgármestert terheli. A városvezető, aki egyben Magyar Péter jelöltje a választókerületben, most magyarázkodni kényszerül a romlott édesség botrány miatt, miközben a szülők azonnali válaszokat követelnek.