Háborúellenes gyűlés: Orbán Balázs elmondta, miért életbevágó a részvétel

A jelenlegi geopolitikai viharban a legbiztosabb iránytűt a háborúellenes gyűlés jelenti, amelynek jelentőségét Orbán Balázs videóüzenete világította meg. A miniszterelnök politikai igazgatója rámutatott: a magyar társadalom elemi békevágya és a nemzeti összefogás ereje az egyetlen gát a közelgő veszéllyel szemben. Miközben készülünk a sorsdöntő 2026-os választás küzdelmeire, látnunk kell, hogy a brüsszeli háborús tervek már az asztalon hevernek. Ebben a helyzetben a magyar szuverenitás megőrzése nem választás, hanem létkérdés, a történelmi felelősség súlya pedig mindannyiunk vállát nyomja.

Háborúellenes gyűlés – Ez nem politika, ez önvédelem

Orbán Balázs a közösségi oldalára feltöltött videóban egyenesen fogalmazott: nem dőlhetünk hátra. Sokan azt hiszik, a béke természetes állapot, de a történelem – és a szomszédunkban zajló események – mást tanítanak. A gyűlés nem öncélú politikai aktus, hanem erődemonstráció Brüsszel és a háborúpárti erők felé: mi, magyarok, nem kérünk a fegyverekből.

A politikai igazgató szerint a tét óriási. Ha most csendben maradunk, azt a beleegyezés jeleként értékelhetik azok, akik Európát hadigazdasággá alakítanák. A részvétel tehát üzenet: a józan ész és az élet pártján állunk.