Áldott várakozás: a miniszterelnök adventi üzenete

Az ünnepi készülődés lényegét az Advent, a videóüzenetet megosztó Orbán Viktor, a nemzetet megtartó keresztény értékek, a reményt hordozó áldott adventi várakozás, a magyar családok békéje és a lélek számára elengedhetetlen ünnepi elcsendesedés egysége adja meg.

Advent

Advent – Fény a sötétségben

A miniszterelnök által megosztott videó több egyszerű köszöntésnél; szimbolikus kiállás a normalitás és a hagyományok mellett. Amikor odakint a háború zaja és a politikai csatározások hangzavara uralja a híreket, a magyar kormányfő a befelé fordulás és az otthon melegének fontosságára hívja fel a figyelmet. A koszorún meggyulladó gyertya lángja jelzi: van mibe kapaszkodnunk. A hit, a család és a szeretet nem elavult fogalmak, hanem a jövőnk alapkövei, amelyek erőt adnak a hétköznapok küzdelmeihez.

