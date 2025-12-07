Mindenkinek joga van tudni: itt a teljes igazság a Tisza csomagjáról

A politikai tisztánlátás érdekében most már nyíltan kell beszélni a Tisza Párt valódi szándékairól, ahogy azt Orbán Viktor legújabb üzenete is teszi. A baloldali műhelyekben kidolgozott megszorító csomag nem maradhat rejtve a választók előtt. Mindenkinek joga van megismerni az igazság a Tisza programjáról mögött húzódó tényeket, hiszen a baloldali gazdaságpolitika veszélyei közvetlenül fenyegetik a megélhetést. A kormány célja ezzel szemben egyértelműen a magyar családok védelme a brüsszeli és baloldali kísérletezésekkel szemben.