Gulyás Gergely: Milliók halála volt a késlekedés ára

Az Alapjogokért Központ évzáró rendezvényén Gulyás Gergely világossá tette, hogy a magyar nemzeti érdek képviselete az egyetlen járható út, miközben Orbán Viktor lerántotta a leplet a brüsszeli tervekről. A miniszterelnök rámutatott a hivatalos uniós álláspont döbbenetes tényére, miszerint 2030-ra a közösségnek készen kell állnia a harcra, így a fenyegető háború árnyékában az európai vezetők felelőssége immár megkérdőjelezhetetlen.