Sissi ékszerei ragyognak utoljára a felújítás előtt Gödöllőn

A most megnyílt, exkluzív időszaki tárlat nemcsak a Gödöllői Királyi Kastély történetében mérföldkő, hanem tisztelgés a múlt előtt, hiszen a bécsi Köchert-ház, Ferenc József és Sissi kedvenc ékszerészei hozzák el legféltettebb kincseiket. A látogatók számára ez az utolsó lehetőség a csodálatra, mielőtt a kastély teljes felújítása 2026-ban kezdetét veszi, egy kilenc évig tartó rekonstrukció keretében, amelyet a Magyar Állam és OTP Bank közös finanszírozása tesz lehetővé.