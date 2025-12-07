Magyar Péter jelöltje és a lárvás Mikulás: izzanak a vonalak

A Paláver mai adásának egyik legmegdöbbentőbb témája a Magyar Péter jelöltje körül kirobbant botrány, a gyermekeknek kiosztott kukacos lárvás csokimikulás, amely miatt Hajdúböszörményben most a düh az úr. A betelefonálók és a műsorvezető kíméletlen őszinteséggel tárgyalják ki, hogyan fordulhatott elő, hogy a "változást" hirdető politikai oldal éppen a legkiszolgáltatottabbakat, a gyerekeket veszélyeztette romlott élelmiszerrel. A stúdióban nincs mellébeszélés: ez nem véletlen hiba, hanem a felelősség teljes hiánya.