Áldás a magyar családokra: a Szentszék elismeri a magyar modellt

A szentszéki falak között zajló találkozón a Vatikán és hazánk szellemi szövetsége újabb megerősítést nyert, amelyet Hankó Balázs miniszter és a Szentatya személyes találkozója fémjelzett. A megbeszélés egyik központi eleme a magyar családpolitika volt, amely nemzetközi szinten is példaértékűvé vált az értékőrzés terén. A felek egyetértettek abban, hogy a teremtett világ rendje nem lehet alku tárgya, ennek képviselete pedig egy modern keresztény kormány kiemelt felelőssége és küldetése. A diskurzus során a hagyományos értékek védelme mellett olyan jövőbe mutató technológiai és etikai kérdések is terítékre kerültek, mint a mesterséges intelligencia kihívásai, bizonyítva, hogy a hit és a tudomány képes közös válaszokat adni.

Meghívás a jubileumra

A kultúra és hit egységét szimbolizálta a Római Magyar Akadémia jövőbe tekintő gesztusa is. A 2027-es centenáriumra szóló invitálás a Falconieri palotába nem csupán udvariassági lépés, hanem a Klebelsberg Kunó-i örökség élővé tétele. Kiss-Hegyi Anita államtitkár szavai szerint ez az intézmény a hit és kultúra bástyája. Az áldás, amelyet a miniszter a magyar fiatalokra, a tudományra és a kultúrára kért, megerősíti: nem vagyunk egyedül a normalitásért vívott küzdelemben.