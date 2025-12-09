Veszélyben a keresztény ünnep: terrorfenyegetettség a vásárokban

A közelgő ünnep kapcsán aggasztó hírek érkeznek Nyugat-Európából, ahol a karácsony már nemcsak az öröm, hanem a terrorfenyegetettség időszaka is, hiszen a múltbeli magdeburgi merénylet, a strasbourgi lövöldözés és a berlini teherautós támadás emléke kísért. A biztonsági kockázat mellett megjelent a politikai nyomás is: Rómában iszlám párt alakult, amelynek célja a muszlimok politikai befolyása növelése, miközben az utcákon egyre gyakoribb a nők elleni erőszak és a csoportos zaklatás, amit sokszor a baloldali elit bagatellizál. Ezzel szemben Magyarország biztonsága példaértékű, ahol a kormány a zéró tolerancia elvét követi a szélsőségekkel szemben, és ahol a karácsonyi vásárokban valóban a békés ünneplésé a főszerep.