A szabadság ára egy lakás árával vetekszik Urajnában – a HírTV tudósítója a kárpátaljai embercsempész-maffiáról

Miközben Kárpátalján rekordösszegeket kérnek a hadkötelesek kimenekítéséért, az ukrán politika kulisszái mögött egy másik dráma zajlik: Zelenszkij elnök legitimitása és a választások megrendezése körül egyre több a kérdőjel. Dunda György tudósítása a frontvonal mögötti kilátástalanságról és a hatalmi harcokról.
Ukrajnában az embercsempészek tarifái az egekbe szöktek: míg a háború elején pár ezer dollárért vittek át embereket, ma már 20-22 ezer dollárt is elkérnek egy szökési kísérletért a magyar határnál. A hadköteles férfiak akár gumicsónakkal is nekivágnak a jeges Tiszának, hogy elkerüljék a besorozást.
A határőrség folyamatosan számolja fel a hálózatokat, legutóbb
a magyar határtól mindössze 20 méterre tartóztattak fel egy menekülő csoportot.
Dunda György kitért az ukrán belpolitikai válságra is: Zelenszkij elnök népszerűsége csökken, miközben a központi választási bizottság elnöke óva int az online szavazástól, tartva a külső beavatkozásoktól.