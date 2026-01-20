A szabadság ára egy lakás árával vetekszik Urajnában – a HírTV tudósítója a kárpátaljai embercsempész-maffiáról

Ukrajnában az embercsempészek tarifái az egekbe szöktek: míg a háború elején pár ezer dollárért vittek át embereket, ma már 20-22 ezer dollárt is elkérnek egy szökési kísérletért a magyar határnál. A hadköteles férfiak akár gumicsónakkal is nekivágnak a jeges Tiszának, hogy elkerüljék a besorozást.

A határőrség folyamatosan számolja fel a hálózatokat, legutóbb

a magyar határtól mindössze 20 méterre tartóztattak fel egy menekülő csoportot.

Dunda György kitért az ukrán belpolitikai válságra is: Zelenszkij elnök népszerűsége csökken, miközben a központi választási bizottság elnöke óva int az online szavazástól, tartva a külső beavatkozásoktól.